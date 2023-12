Nella serata dedicata a Sanremo Giovani, i Big che gareggeranno al prossimo Festival di Sanremo hanno sfilato sul palco annunciando i titoli delle loro canzoni.

Ventisette big a cui si aggiungeranno i tre migliori di Sanremo Giovani per un totale di trenta artisti in gara. Nel corso delle cinque serate si esibiranno più volte, sia col loro inedito sia in coppia con qualche altro artista per la serata cover, fino allo svelamento della classifica finale. Nel corso delle prime serate Amadeus non svelerà mai la classifica completa: durante le prime due puntate svelerà i primi cinque posti e basta, durante la serata delle cover annuncerà i primi dieci. Per quella completa dal trentesimo al primo dovremmo aspettare la finale di sabato.

Questi i titoli dei brani in gara:

Alessandra Amoroso | Fino A Qui

Alfa | Vai

Angelina Mango | La Noia

Annalisa | Sinceramente

Big Mama | La Rabbia Non Ti Basta

Bnkr44 | Governo Punk

Clara | Diamanti Grezzi

Dargen D’Amico | Onda Alta

Diodato | Ti Muovi

Emma | Apnea

Fiorella Mannoia | Mariposa

Francesco Renga & Nek | Pazzo Di Te

Fred De Palma | Il Cielo Non Ci Vuole

Gazzelle | Tutto Qui

Geolier | I P’ Me, Tu P’ Te

Ghali | Casa Mia

Il Tre | Fragili

Il Volo | Capolavoro

Irama | Tu No

La Sad | Autodistruttivo

Loredana Bertè | Pazza

Mahmood | Tuta Gold

Maninni | Spettacolare

Mr Rain | Due Altalene

Negramaro | Ricominciamo Tutto

Ricchi & Poveri | Ma Non Tutta La Vita

Rose Villain | Click Boom!

Sangiovanni | Finiscimi

Santi Francesi | L’Amore In Bocca

The Kolors | Un Ragazzo Una Ragazza