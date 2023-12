Perla Vatiero è una delle protagoniste dell’attuale edizione del Grande Fratello. La concorrente campana è finita al centro del triangolo amoroso con Mirko Brunetti e Greta Rossetti, una delle dinamiche che più ha appassionato i telespettatori del reality show condotto da Alfonso Signorini in questi mesi.

Il ristoratore rietino ha ammesso di voler chiudere definitivamente con entrambe le sue ex fidanzate e di volersi concentrare esclusivamente su sé stesso. Nel frattempo, i Perletti, fan dell’ormai ex coppia formato da Perla e Mirko, continuano a sperare in un ritorno di fiamma tra i due. Due giorni fa, la Vatiero ha scritto una lettera al suo ex fidanzato, riaccendendo di fatto le speranze di coloro che li vogliono vedere insieme.

Intanto, ieri sera, Perla è stata protagonista di un simpatico momento all’interno della Casa. La gieffina, infatti, ha imitato Rosa Ricci, personaggio della celebre serie Mare Fuori, per poi lasciarsi andare ad una rivelazione su Matteo Paolillo, altro protagonista della serie tv targata Rai. “Quello che piace a me è Edoardo. Sì, il cantante”, ha detto Perla.