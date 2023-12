Alessandro Basciano è una furia. L’ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip ha attaccato pesantemente Azzurra Della Penna e Valerio Palmieri, conduttori di Casa Chi.

In una delle ultime puntate del format, Azzurra, Valerio e Sophie Codegoni hanno ospitato Mirko Brunetti, che ha fatto una battuta all’ex di Basciano: “Se penso a Perla e Greta? No, penso a me e forse da stasera anche a te Sophie”. Valerio Palmieri ha subito fatto una battuta all’ospite: “Lui è single ed è un bravo ragazzo e sa anche mettere Rai Yoyo. Conosce tutti i canali per bambini. Non vuoi invitare la nostra Sophie a cena”. E proprio queste frasi hanno fatto infuriare Alessandro.

L'attacco di Alessandro Basciano

Dopo la puntata di Casa Chi, Basciano ha scritto su Threads: “Vorrei dire ai Signori ‘giornalisti’ da 4 soldi di Casa Chi… complimenti per la vostra professionalità e alta scuola di giornalismo se volete ve lo metto io Rai yo-yo perché forse è l’unica cosa che potete fare e parlare di cartoni animati… bravi avete vinto una diffida cosi magari la prossima volta nominate il nome di vostra figlia e non della mia”.

Basciano ha continuato ad inveire anche su Instagram: “Che poi la gravità e la leggerezza nell’assecondare un comportamento del genere e di chi permette che certe cose accadono e vengano dette e non interviene di polso ma strumentalizza senza motivo per avere 10 minuti di gloria e tutto ciò è veramente meschino. Ma la mia domanda è come mai quando incontri queste pecore tali fanno e quando invece fanno il circo che reputano un lavoro sparano una marca di minc***te? Ma soprattutto c’é qualcuno che li paga? Comunque potreste aprire un’agenzia matrimoniale o far resuscitare il programma Stranamore o colpo di fulmine, bravi ‘giornalisti’”.