Lite furiosa nella Casa del Grande Fratello. Ieri, Rosy Chin ha chiesto a Federico Massaro di farle posto per usare il lavandino in bagno, ma il modello si è lamentato di essere stato bagnato dalla coinquilina.

“Io non ho dormito, ma non è vero che me la prendo con te e ti uso come valvola di sfogo. Io stavo usando il lavandino, ti ho detto che potevi venire anche te a lavarti, ma ti ho chiesto di non bagnarmi, punto! Ti ho detto solo di non bagnarmi. Si tratta di educazione”.

Rosy è andata su tutte le furie: “Punto cosa?! Io sono venuta qui a dirti che c’era la mia trousse e che volevo lavarmi lì perché ero più comoda. Avevo gli occhi mezzi chiusi, come potevo vedere se ti avevo bagnato? E a me punto non lo dici! Ed è educazione anche non essere prepotenti e presuntuosi. Io non potevo vedere se ti bagnavo. Stammi lontano, punto. Pensa te se devo essere presa in giro da un ragazzino. Punto a me non lo devi mai dire. Punto, maleducato. Questo qui, è venuto il Re a dominare me”.

Federico ha chiuso la lite mandando a quel paese Rosy: “Impara ad essere educata, poi alzi la voce per una cavolata del genere. Io maleducato? Ciò che sei stata tu. Continui a urlare? Ma vai a quel paese!”

Pochi istanti dopo aver discusso, Rosy è andata in giardino dagli altri gieffini a raccontare una versione dei fatti a dir poco alterata. La cuoca ha tirato fuori delle folli accuse, dicendo che Federico le avrebbe detto di tornarsene al suo paese: “Mi ha detto delle cose pesanti. Ha detto ‘stai zitta, punto’, ‘impara l’educazione’ e poi anche ‘tornatene al tuo paese’. O ‘vattene al tuo paese’. Ma io sto già nel mio paese!”. Anita Olivieri – che era presente durante la litigata – ha subito fermato Rosy: “Non ha detto così. Ti ha detto ‘vai a quel paese‘”.