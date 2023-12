Durante la puntata del Grande Fratello di ieri, sabato 23 dicembre, Greta Rossetti ha incontrato suo madre. Tutto sembrava filare liscio, fino a quanto si è intromesso Mirko Brunetti collegato dallo studio. Marcella Bonifacio ha più volte attaccato l’ex fidanzato della figlia, accusandolo di aver mentito sui sentimenti provati per Greta. “Ho sempre considerato mia figlia un angelo, ha portato l'unione di quei due ragazzi (Mirko Brunetti e Perla Vatiero, ndr). Noi abbiamo subito, lei non merita tutto questo", ha dichiarato prima dell'incontro. "Voglio che si parli solo di me", ha sbottato Greta.

L'incontro tra Greta Rossetti e sua madre

Quando Marcella Bonifacio è entrata in salotto, Greta Rossetti è scoppiata in lacrime. La mamma della concorrente ha così dichiarato: "Ora che ti vedo sto bene. Sono delusa, sei cascata in questa cosa, sei stata l'angelo riparatrice di questa coppia. Tra loro c'è amore vero, Mirko non si è comportato bene fuori con me. Però non fa niente, non mi importa. Gli rimprovero di non essere stato corretto con me e con gli altri". Alfonso Signorini, dallo studio, ha così dato la parola a Mirko Brunetti il quale ha replicato: "La sorpresa è per Greta. è giusto che si godano il loro momento. Non c'è alcuna riappacificazione, mi dispiace se lei sminuisce l'amore che c'è stato". L'ex concorrente è stato però interrotto dalla furia di Greta Rossetti che ha invitato la madre a non parlare con lui.

Greta Rossetti furiosa

Quando Mirko Brunetti si è collegato con la casa dallo studio, interpellato da Alfonso Signorini, Greta Rossetti si è infuriata: "Questo è il nostro momento, discutete quando siete fuori. Potete parlarne quando siete fuori? Non mi va di parlare di questo. Non mi interessa di Mirko. Mi agitate, per me Mirko è un capitolo chiuso. Sono sei mesi che si parla solo di Mirko". La mamma della concorrente ha così commentato: "Greta ha già subito violenze verbali da piccola. Non permetto che lei soffra, le vengono gli attacchi di panico e sviene. Ne ha già subite fin troppe, non ho voglia". "Allora auguratevi buon Natale e finiamola qua", il commento di Signorini. "Sono 6 mesi che si parla solo di questo, ho mangiato cacca a destra e sinistra per quello che ho fatto. Non ho più voglia di sentir parlare di questo. Non voglio che se ne parli, voglio che si parli di Greta", ha continuato la concorrente tra le lacrime dopo aver salutato la madre.