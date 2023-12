Ennesima rottura tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro (ormai si fa fatica a tenere il conto!”) da quanto entrambi hanno terminato le rispettive avventure nella Casa del Grande Fratello Vip.

Lo scorso mercoledì, sono emersi i primi rumor di una nuova crisi e, poche ore fa, l’imprenditore veneto ha annunciato che la modella di origini venezuelane lo ha lasciato: “Dovevo andare a Madrid per Natale, avevo comprato il biglietto d’accordo con Oriana. Poi lei mi ha lasciato, mi ha detto di non cercarla mai più, che gli ho rovinato la vita, che gli da fastidio perfino la mia voce e che vorrebbe morire piuttosto che stare con me. Penso sia sufficiente. Ora basta ca*armi il ca**o”.

Poi, Daniele ha aggiunto: “Avevo proposto di andare a vivere sia a Milano che addirittura a Madrid, ma non è servito. Quindi per favore basta, basta dirmi di prendere e andare, è come Ibiza, è stata categorica ma soprattutto ha espresso chiaramente quanto non mi sopporti e quanto stia male con me. Io cerco l’amore, quello vero. Buon Natale”.