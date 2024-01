Clamoroso: Beatrice Luzzi ha lasciato la Casa del Grande Fratello per motivi personali. L'annuncio è stato dato direttamente dai canali social del reality show.

Lo scorso dicembre, prima di lasciare temporaneamente la Casa del Grande Fratello per i problemi di salute di suo padre, Beatrice Luzzi aveva parlato della durata del reality show condotto da Alfonso Signorini. Durante alcune confidenze con Greta Rossetti, l’attrice ha detto: “Spero che ci dicano quanto durerà il programma in modo che poi possiamo valutare cosa fare. Dici che ce lo diranno dopo le feste? Comunque se hai visto c’era una clausola dopo che diceva comunque…”.

Ieri, però, Beatrice ha spiazzato lasciato senza parole i fan perché mentre mandava i suoi saluti al figlio minore (Elia), ha detto che uscirà dal Grande Fratello a febbraio: “No Eli, non usciamo ad aprile. Dove sei amore? No cucciolo sappi che mamma tua esce di qui a febbraio”.

Va detto che già lo scorso mese, la Luzzi si era detta pronta a lasciare la Casa, per poi cambiare idea: “Qui così non posso restare. Per varie ragioni. Ovviamente mi mancano i miei figli. E sono sicura che abbiano bisogno di me anche se non lo ammettono. Mi incoraggiano e dicono che vogliono che resti qui dentro, ma io sento che questa non è la verità. Mi spaventa soprattutto il piccolo, perché come è normale che sia ha bisogno di me adesso. Sento che sono arrivata e non ce la faccio più. – ha detto Beatrice a metà dicembre – Poi qui mancano ancora dei mesi e non siamo prossimi alla finale. Ancora due o tre? Non sono pochi, anzi per dei ragazzini sono parecchi. E ricordiamoci che io sono qui dentro da tre mesi adesso”.

