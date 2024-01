Can Yaman ha tirato le somme del suo 2023, preparandosi psicologicamente ad un 2024 che lo vedrà finalmente protagonista nei panni di Sandokan, l’attesissimo remake dell’omonima serie tv degli anni Settanta. L’attore turco ha spiegato ai suoi numerosissimi fan la preparazione fisica che ha dovuto affrontare per poter interpretare i suoi personaggi.

“Questo sono io sfinito con i pensieri sfocati che mi fanno compagnia. Ecco alcune soddisfazioni per me sull’orlo del 2024: Il Turco (100-102 kg), Break the Wall Tour, Viola Come il Mare 1-2 (91-93 kg). Questo è un sacco di lavoro uno dopo l’altro! Quindi devo chiudermi un po’ prima dei preparativi per Sandokan nel nuovo anno”, ha commentato Can Yaman.

Sul ruolo che lo vedrà impegnato per Sandokan l’attore ha sottolineato: “E tanto per farvelo sapere, ho dovuto essere su pesi diversi per ruoli diversi, e Sandokan mi richiederà di perdere ancora di più come circa 85-86 kg probabilmente, non so forse anche di più… Quindi ho bisogno che tutti voi mi auguriate buona fortuna per i prossimi due show televisivi che tutti potranno godersi nel nuovo anno e ancora incrociate le dita per farmi vedere attraverso le riprese della serie Sandokan senza alcun tipo di infortunio grave visto il processo di avere una nuova fisicità e iniziare un viaggio interno in me stesso per far emergere il miglior aspetto e l’atteggiamento per il ruolo”.