Nel corso dell’ultima registrazione di Amici, pare ci sia stata una litigata tra Raimondo Todaro e Umberto Gaudino, quest’ultimo professionista della scuola nonché ex allievo.

Terminata la pausa natalizia, ieri sono riprese le registrazioni del talent show di Maria De Filippi, che tornerà in onda domani, domenica 7 gennaio, su Canale 5. Secondo le prime indiscrezioni lanciate da Amici News e Super Guida TV, ci sarebbe stata una lite tra Raimondo Todaro e Umberto Gaudino che ha coinvolto anche Francesca Tocca, moglie di Todaro.

Nel dettaglio pare che Giovanni Tesse, alunno di Raimondo ad Amici, si sia dovuto esibire in due distinte coreografie tra le quattro preparate. Solo una, però, pare sia stata provata insieme al suo maestro, come lo stesso Todaro ci avrebbe tenuto a sottolineare. Sempre l’insegnante pare abbia detto pure che se avesse avuto modo di seguirlo anche nel secondo pezzo scelto, di sicuro il risultato sarebbe stato migliore. Questa frase pare aver indispettito e non poco i professionisti, Francesca Tocca e Umberto Gaudino e quest’ultimo pare ci sia rimasto particolarmente male. Durante una pausa pubblicitaria, poi, l’ex allievo di Amici si è avvicinato a Maria De Filippi spiegandole di non aver troppo gradito le parole di Todaro. Così poco dopo sia Francesca che Umberto avrebbero raggiunto lo studio. A parlare perlopiù pare sia stato proprio Gaudino. Ma anche la sua collega Francesca pare abbia suggerito a Todaro di ammettere lo sbaglio e scusarsi.

Secondo quanto fornito dalle anticipazioni pare che le parti abbiano avuto modo di risolvere le divergenze e mettere da parte questa discussione. Le talpe presenti alla registrazione del talent hanno riferito che tra i due ci sarebbe stato un abbraccio finale a chiudere la discussione.