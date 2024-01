Il prossimo 20 gennaio, a Verona, si terrà una serata in memoria di Chiara Ugolini, giovane ragazza che lo scorso settembre è stata uccisa dal suo vicino di casa. Per l’occasione ci sarà uno spettacolo di beneficenza e una raccolta fondi in favore della Casa delle Donne Maltrattate. A condurre l’evento è stato chiamato Daniele Dal Moro, discusso ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip.

Un nome che, secondo Selvaggia Lucarelli, striderebbe con l’evento, dato che l’imprenditore veneto è stato squalificato dal reality show condotto da Alfonso Signorini proprio per aver “esagerato” con la fidanzata Oriana Marzoli.

“Non ho capito se e uno scherzo. C’è una serata a Verona con Lucia Annibali e Alessandra Moretti in ricordo di Chiara Ugolini condotta da Daniele Dal Moro?! – ha scritto Selvaggia su Instagram –. Per chi non lo sapesse, Daniele Dal Moro è stato espulso dal GF dopo aver preso per il collo una ragazza, ma è noto anche per atteggiamenti collerici fuori dalla casa. Ha rivolto insulti omofobi, in una storia di questa estate mostrava una pistola dopo che si era mollato con la fidanzata (diceva di non aver più niente da perdere, poi disse che era un accendino) e via dicendo. Ora, la domanda è: chi ha pensato che fosse il conduttore adatto?

Per la cronaca, con questa ragazza si sono presi e lasciati mille volte con sceneggiate, pianti, urla e situazioni che mi astengo dal commentare. Questa estate ho provato a contattare lei per la vicenda della pistola, in quel momento si erano lasciati, mi disse che anche se era finta faceva comunque paura. Mi auguro trovino il loro equilibrio, ma Daniele Dal Moro a condurre una serata contro la violenza lasciamo stare va”.

Una riflessione, quella della Lucarelli, che non è affatto piaciuta a Daniele Dal Moro, che ha replicato attaccandola: “Lucarelli sai perché chiamano quelli come me a condurre e non quelle come te? Perché tu gratis non ci vai, nemmeno per beneficenza”.

Ma non finisce qui. In un’altra storia su Instagram, Selvaggia consiglia a Daniele di andare da uno psicologo: “Dai messaggi che mi scrive in privato direi che questo ragazzo più che di soldi, tv e stampa ha bisogno di un supporto psicologico e di molta serenità, perché è molto agitato. Ma ovviamente, a questo punto della storia, arrivano le tv, le iene (dicce che Selvaggia è kattivaaaa), i puma, i toporagni, poi le luci si spengono e via il prossimo”.

Nel frattempo, stando a quanto rivelato da Amedeo Venza, dopo la denuncia social della Lucarelli gli organizzatori dell’evento starebbero valutando sulla presenza dell’ex vippone: “Da fonti super attendibili sembrerebbe che lo staff organizzativo (dopo la denuncia social della Lucarelli) stia provvedendo per una sostituzione del conduttore della serata…”.