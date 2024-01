Giulia Salemi, una delle influencer più amate e seguite in Italia, archiviata la delusione per non essere stata riconfermata come opinionista social nell’attuale edizione del Grande Fratello, è pronta per una nuova avventura.

L’ex vippona, infatti, farà parte della squadra di Tv Sorrisi e Canzoni durante la settantaquattresima edizione del Festival di Sanremo per raccontare curiosità ed emozioni dei cantanti in gara.

La notizia è stata data direttamente dal profilo social del noto settimanale: “L’unica cosa che conta è la magia di Sanremo! E quest’anno Sorrisi ha pensato ad una persona davvero speciale per raccontare insieme l’edizione 74 del Festival della Musica Italiana, Giulia Salemi.

Dopo il debutto al Casinò di Sanremo, durante l’esclusivo servizio fotografico per la cover del magazine, quando ha potuto salutare e intervistare i cantanti in gara, Giulia Salemi sarà l’host del team di Sorrisi nei giorni del Festival dal 4 al 10 febbraio, per raccontare tuti i giorni sui social i personaggi, le emozioni e le curiosità dello spettacolo più seguito”.