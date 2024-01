Vittorio Menozzi è senza dubbio il concorrente che sta patendo di più l’uscita di Beatrice Luzzi dalla Casa del Grande Fratello. Sfogandosi con Fiordaliso e Sergio D’Ottavi, il modello ha detto: “Mi sento perso”.

Vittorio si è fatto prendere da un momento di sconforto e ha spiegato di essere particolarmente dispiaciuto per il lutto che ha colpito l’attrice. Nel suo discorso, il modello non ha nascosto amarezza per l’assenza di Beatrice e si è lasciato andare alle lacrime. Accanto a lui Fiordaliso che, molto preoccupata per lui. La cantante è consapevole che Vittorio sente la mancanza della Luzzi, e che questa uscita improvvisa l’abbia turbato particolarmente. La cantante è consapevole di non poter colmare questa mancanza e di non essere certamente come l’attrice: “Io non riesco a essere come lei perché tu con lei avevi un legame speciale”. Allo stesso tempo, però, anche per tranquillizzare Menozzi in lacrime, ha detto: “Vedrai che torna lunedì”.

Vittorio si sente perso senza un punto di riferimento nella Casa, e già in altre occasioni gli era successa la stessa cosa, come quando Heidi Baci aveva lasciato il reality show, o quando è uscita Valentina Modini. Ma era una situazione completamente differente.

Alla conversazione poco dopo si è aggiunto anche Sergio D’Ottavi che ha incoraggiato Vittorio, invitandolo a non abbattersi e andare oltre. Gli ha suggerito di trarne beneficio dagli insegnamenti dati da Beatrice in questi mesi di permanenza insieme al GF. Secondo Sergio, ora lui dovrebbe renderla fiera dei progressi fatti: “Una persona la senti tanto dentro quando ti cambia in positivo. Non senti la mancanza di una persona che non ti ha portato nulla”.

Nel corso della puntata di lunedì si parlerà dell’uscita di Beatrice, e delle reazioni avute dagli altri inquilini della Casa.