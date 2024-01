Nel pomeridiano di Amici 23, dopo l’esibizione di Giovanni, Maria De Filippi ha chiamato i ballerini professionisti in studio, dispiaciuti per un commento di Raimondo Todaro sul lavoro in sala prove dell’allievo da loro gestito. Umberto Gaudino e Francesca Tocca, nello specifico, si sono indispettiti, e insieme hanno spiegato il loro punto di vista: “Far passare il messaggio che Giovanni non è arrivato pronto perché non è stato visionato da te, ci dispiace. Spero tu sappia l'impegno che noi ci mettiamo”.

Raimondo Todaro ha espresso un commento negativo sull'esibizione di Giovanni preparata con i ballerini professionisti. Secondo l'insegnante, la performance non è stata pienamente sufficiente perché non supervisionata da lui. Da qui è nato il dispiacere dei professionisti che, dopo essere entrati in studio, hanno spiegato il loro punto di vista. Umberto Gaudino ha dichiarato: "Ci conosciamo da una vita. Ci sono rimasto male perché sai il lavoro che c'è dietro. Far passare il messaggio che Giovanni non è arrivato pronto perché non è stato visionato da te, ci dispiace. Spero tu sappia l'impegno che noi ci mettiamo". Todaro ha replicato: "Io vi lascio carta bianca sempre, ho fiducia in voi. La sensazione che ho avuto è che fosse stata lavorata meno delle altre. Io lavoro bene ma non vuol dire che voi lavorate male". "Il modo in cui è stato esposto il commento, mette in discussione il mio lavoro" ha proseguito il ballerino prima di essere interrotto dal professore: "Se non mi fidassi di te e di mia moglie con cui ho ballato 20 anni insieme, non vi lascerei la carta bianca che vi lascio".

Dopo Umberto Gaudino, ha preso parola Francesca Tocca che rivolgendosi al marito ha commentato la vicenda: "Sono sicura che ti sei espresso male, so quanta stima hai nei nostri confronti. Quello che è arrivato a noi è questo, e siccome lo so che non è così, vorrei solo che tu lo confermassi". Todaro ha così replicato: “Non voglio dire che se entro cambio i ragazzi, però il voto più basso l'ho dato a quella esibizione. Si, sarebbe cambiata l'esibizione se fossi entrato in sala. Sono sempre stato rispettoso, ho sempre dato carta bianca a tutti. Ho detto un pensiero, non parlerò più".

"Basta che tu dica ‘mi sono espresso male'. Sei uno scemo. Io lo so cosa pensa di Umberto, si è espresso male, è cocciuto e non lo vuole ammettere. Poi facciamo i conti a casa", ha concluso Francesca Tocca prima di lasciare lo studio.