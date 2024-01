Negli ultimi giorni sono iniziate a circolare alcune voci circa un possibile ritorno di Mirko Brunetti nella Casa del Grande Fratello come “ospite”. Secondo quanto dichiarato da Mondotv24 sembra che gli autori abbiano deciso di concedere al ristoratore rietino la possibilità di tornare come ospite: “Mirko tornerà in qualità di Guest, per una settimana, dal 15 al 22 gennaio 2024”.

Ma l’ex di Perla Vatiero ha smentito questa indiscrezione: “Leggo che tutti sapete che lunedì 15 gennaio entrerò ospite nella casa del Grande Fratello, ma c’è un problema perché lo sapete tutti tranne me. Questo perché non è vero". Si tratta di pre-tattica o di una reale smentita? Staremo a vedere cosa accadrà nella puntata di lunedì sera.

Mirko ha mostrato più volte nelle scorse settimane di essere insofferente davanti all’ avvicinamento tra l’ex fidanzata e Giuseppe Garibaldi, per cui il suo rientro come ospite potrebbe far saltare nuovamente il banco. La possibilità di far tornare Brunetti momentaneamente nella Casa non sarebbe neppure di un unicum, perché è già accaduto in passato, con il caso più clamoroso, quello di Alex Belli.