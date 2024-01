Chiara Ferragni è pronta a parlare, ma risponderà “esclusivamente ai magistrati”. E’ stata la stessa imprenditrice digitale a precisarlo in una nota diffusa dai suoi legali, Marcello Bana e Giuseppe Iannaccone: “In seguito a continue sollecitazioni ricevute da vari organi di informazione Chiara Ferragni, anche in qualità di amministratore delegato di Tbs Crew Srl e di Fenice Srl – si legge nella nota -, ribadisce che risponderà esclusivamente alle autorità competenti a cui conferma la propria fiducia ed è a loro disposizione per chiarire quanto accaduto".

Le parole della Ferragni arrivano in seguito al primo comunicato dello scorso 8 gennaio, quando è arrivata la notizia della sua iscrizione nel registro degli indagati per truffa aggravata. Anche in quell’occasione, l’influencer aveva ribadito di essere serena, che ha sempre agito in buona fede e che ha la massima fiducia nel lavoro dei magistrati.

Al momento sotto indagine sono Chiara Ferragni e Alessandra Balocco, la presidente della casa dolciaria con sede in Piemonte. Per questo motivo è stato aperto un fascicolo identico sia a Milano che a Cuneo. Ma, se si andrà avanti, una delle due Procure dovrà rinunciare.