In una recente intervista a La Repubblica, Antonello Fassari ha confermato una notizia che i fan de I Cesaroni aspettavano ormai da anni: “A giugno tornerò sul set alla Garbatella". L’amatissima serie tv, quindi, arriverà alla settima stagione. Fassari riprenderà di nuovo il personaggio di Cesare, il verace fratello di Giulio Cesaroni, interpretato da Claudio Amendola.

Non solo Antonello Fassari ma anche Claudio Amendola si era già aperto alla possibilità di una settima stagione per I Cesaroni. A Verissimo aveva detto: "Belli i Cesaroni eh? Mah, chissà…". E anche la produttrice Verdiana Bixio di Publispei aveva spiegato: "Sono molti anni che i fan ci chiedono una nuova stagione, non avrebbe senso da parte nostra ignorare una così forte richiesta. La nostra mission è emozionare il pubblico con storie che tocchino il cuore di chi le guarda, proprio per questo con un brand come I Cesaroni ci vuole una storia forte… se ci sarà… si farà”.

Le riprese della settima stagione de I Cesaroni inizieranno a partire dal mese di giugno 2024. Questo significa che non è ancora nota la data di messa in onda delle nuove puntate, ma è ipotizzabile che arriveranno in tv nel 2025. Riguardo al cast le incognite sono ancora tante, ma saranno confermati Claudio Amendola, Antonello Fassari e Max Tortora. Molto difficile, invece, rivedere Alessandra Mastronardi ed Elena Sofia Ricci riprendere i propri ruoli, mentre c'è qualche possibilità per il ritorno di Matteo Branciamore nel ruolo di Marco Cesaroni.