Sia dentro che fuori la Casa del Grande Fratello, in molti sono convinti che Vittorio Menozzi sia interessato a Greta Rossetti, e che alla fine tra i due potrebbe nascere qualcosa che vada oltre una semplice amicizia.

Negli ultimi tempi, però, il modello ha spiegato perché è frenato nei confronti dell’ex tentatrice: “Lei è la ex di un mio amico, stava con Mirko. Quindi non potrei mai. Non sono fatto così e non ce la farei proprio. Per me è come una sorellina e abbiamo creato un bel rapporto”. E ieri sera Vittorio ha aggiunto: “No, poi lei piace a Sergio. Quindi… Se mi piace? Io la vedo come una sorella”.

Nonostante il gieffino sia stato abbastanza chiaro sul fatto che vede Greta come un’amica, molti telespettatori continuano a sperare in una possibile storia. Eppure, anche la Rossetti ha detto in maniera chiara di non provare nulla se non amicizia: “Se ho in testa Vittorio e mi piace? Io ho il mio pensiero su di lui”, ha detto a Massimiliano Varrese. “Ce l’ho anche io quel pensiero dal primo giorno su di lui”, ha sottolineato l’attore, e Greta ha chiuso dicendo di vedere Vittorio come un fratellino: “Ok appunto, allora basta. E per quello lo vedo proprio come se fosse mio fratello”.