Mew e Matthew hanno lasciato la scuola di Amici. Tantissime le ipotesi sui motivi che hanno spinto i due ad abbandonare il talent show di Maria De Filippi, ma fino ad ora non sono ancora emerse le reali ragioni. Gli ormai due ex allievi hanno sempre evitato di parlare del loro privato e hanno preferito, almeno fino ad ora, il silenzio.

Intanto, durante il daytime odierno, i telespettatori non hanno potuto fare a meno di notare che sul frigorifero della cucina erano presenti diversi bigliettini. C’è chi ha tentato di decifrarne il contenuto, ma con scarsi risultati. In giro circolano anche diverse teorie su chi avrebbe scritto cosa e c’è chi è convinto che Mew e Matthew abbiano riservato un pensiero ai propri compagni prima di andare via. Novella 2000 ha ricevuto "in via ufficiale" la lettera che Mew ha scritto ai suoi ex compagni d’avventura, svelandone il contenuto: “Portate il vostro c**o il più avanti possibile. Credete nei vostri sogni e nel vostro talento. Seguite sempre il vostro cuore. Vi amo tutti immensamente”.