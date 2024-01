Nell’appuntamento odierno con il daytime di Amici 23, due nuove contanti hanno fatto il loro ingresso nella scuola.

In seguito al ritiro di Mew e Matthew, nel talent si sono liberati due banchi, che le prof Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli hanno deciso di assegnare rispettivamente a Kia e Nahaze. La prima, dopo aver eseguito When we were young di Adele e Blu Parte II di Elisa, ha conquistato il voto favorevole di tutti i coach.

A seguire, la Pettinelli ha avanzato la richiesta di far entrare Nahaze, che nel 2019 ha debuttato con il singolo Carillon, realizzato con Achille Lauro e Boss Doms.