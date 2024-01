Ieri sera, poco prima della nuova puntata del Grande Fratello, la regia ha commesso una leggerezza. Non si è accorta infatti, di aver lasciato l’audio acceso in Confessionale dove c’erano Perla Vatiero, Monia la Ferrera e Letizia Petris.

Di solito, i telespettatori del Grande Fratello, soprattutto quelli che guardano la diretta su Mediaset Extra, sono abituati a vedere la regia che toglie l’audio o cambiare inquadratura quando si parla di argomenti scomodi o tabù. Questa volta, però, la gaffe l'hanno commessa loro.

Nel video in basso ci sono Federico Massaro e Anita Olivieri mentre si preparano in vista della diretta su Canale 5. Ad un certo punto si sentono le voci delle tre gieffine che parlano fuoricampo, e si intuisce che si trovano in Confessionale, dove c’è uno degli autori ad accoglierle: “Buonasera. Cotanta bellezza tutta insieme è spiazzante”. “Loro due, io sono un sacco di patate veramente”, risponde Monia. Federico e Anita fanno finta di nulla e non reagiscono a quanto appena ascoltato.