E’ esplosa l’ennesimo caso che vede coinvolta senza dubbio la figura più controversa di questa edizione del Grande Fratello, ovvero Anita Olivieri.

Da quando ha messo piede nella Casa di Cinecittà, la 26enne romana si è più volte lasciata andare a rivelazioni criptiche mentre confabulava con alcuni coinquilini. Inevitabilmente, si sono fatte largo numerose illazioni sul web, tra cui il fatto che la gieffina abbia un legame “particolare” con uno degli autori. Tuttavia, l’argomento non è mai stato affrontato in puntata e non è stata fatta chiarezza al riguardo in merito alle supposizioni fatte sul conto di Anita e di questo “misterioso” autore. Ciò contribuisce ad alimentare le chiacchiere, in quanto la concorrente non fa proprio nulla per placare queste dicerie, anzi le alimenta costantemente. Ed è proprio quello che è accaduto durante la puntata di ieri sera.

Prima di salutare suo fratello Leandro, che è andato nella Casa per farle una sorpresa, Anita gli ha passato qualcosa, dicendogli: “Questo è per te e questo è per Edo (il misterioso fidanzato, ndr)". Il video è diventato immediatamente virale sui social, con gli utenti che hanno gridato per l’ennesima volta allo “scandalo”. Non si è capito bene cosa gli abbia dato, in realtà, ma il gesto è bastato a far scatenare i telespettatori e gli utenti dei social, che ora accusano Anita di sapere già in anticipo che il fratello sarebbe andato come ospite in puntata. Sarà andata davvero in questo modo?