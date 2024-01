Lunedì scorso, poco prima del rientro di Beatrice Luzzi nella Casa del Grande Fratello, Letizia Petris si era detta contraria ad un possibile ritorno dell’attrice: “Ok Vitto, fai finta che non sia Bea e metti che è un’altra. Ok che dite che è forte e che potrebbe farcela a venire qui, ma non è giusto. Perché è stata una settimana fuori e non era isolata. Ha avuto contatti con altre persone e non era mica chiusa da qualche parte”. La fotografa ha poi frainteso una frase di Beatrice per poi rimproverarla: “Appena è tornata mi ha abbracciata e mi ha detto ‘adesso siamo in due’. Mi ha toccato sul mio punto debole (la morte del padre, ndr). Non la sopporto”.

Nel corso della puntata di ieri, lunedì 15 gennaio, nessun accenno alla rabbia di Letizia dopo la frase di vicinanza di Beatrice. E’ stata invece mandata in onda una clip in cui la Luzzi ha commentato le critiche di Paolo Masella a Vittorio Menozzi, quest’ultimo “colpevole” di essere stato vicino alla Petris mentre lei si stava cambiando. “Non capisco Paolo. Pensa ad attaccare Vittorio, quando non dice nulla su Letizia, che è sempre stata molto disinibita e non si è fatta problemi ad andare nel letto di altri. Lui fa il moralista da quattro soldi”, ha detto l’attrice.

Al termine della puntata, Letizia si è avvicinata a Beatrice facendole un rimprovero: “Più umana e meno statua”. La Luzzi, però, l’ha subito rimessa al suo posto: “Io umana? In 25 giorni da quando si è sentito male non c’è stata una volta in cui tu mi abbia chiesto di mio padre! Forse ti converrebbe anche a te pensare più agli altri e meno a te stessa”. Letizia però ha continuato: “Non mi fai paura, un po’ più umana e meno statua, meno statua”.