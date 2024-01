Inizia a scricchiolare la relazione tra Paolo Masella e Letizia Petris nella Casa del Grande Fratello. Nelle ultime ore, il macellaio romano si è sfogato con Giuseppe Garibaldi, lanciando accuse pesantissime alla sua fidanzata.

“Spero che non facciano vedere quello che mi ha detto ieri sera perché è pesante. Io nella mia vita non la voglio una persona così, deve venire con me, non contro di me. Mi ha accusato che la controllo. Mi ha detto che per colpa mia deve stare a un metro di distanza da Vittorio. Questa non è una cosa che doveva dire. Mi fai male”.

Ma non è finita qui. Dopo aver ascoltato lo sfogo di Paolo, Garibaldi gli ha posto un quesito che ha lasciato di stucco i telespettatori: “Ma aveva preso la pillola?”. Immediata la replica del macellaio, che senza pensarci due volte ha aggiunto: “Sì, infatti non si regola”.