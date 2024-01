La relazione tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti, almeno per il momento, è giunta al capolinea, nonostante i numerosissimi fan dell’ex coppia continuino a sperare in un ritorno di fiamma.

Nella Casa del Grande Fratello, durante una conversazione con Greta Rossetti, altra ex fidanzata del ristoratore rietino, Fiordaliso ha ribadito che Perla e Mirko sono innamorati l’una dell’altro e che, quando la concorrente campana uscirà dalla Casa, lui le chiederà di sposarlo.

“Sono tutti e due innamorati, l’ho detto anche a lei perché io non c’ho problemi… Le ho detto ‘secondo me fuori ti chiede di sposarlo’. Ti fa male sentire questa cosa?”. “No, mi fa bene, perché vuol dire che sono servita a qualcosa”, ha risposto Greta. “Gliel’ho detto anche io. Mio figlio ha fatto uguale con la sua fidanzata – ha aggiunto Fiordaliso -. Si sono lasciati per un anno, durante il quale ognuno ha fatto i cavoli suoi. Poi non potevano fare a meno l’uno dell’altro. Quindi adesso io sono sicura che se hanno delle crisi ci penseranno due volte, perché stanno male, sanno cosa vuol dire. Ci voleva questa cosa qua, ti devo ringraziare”.

La lettera di Mirko Brunetti per Perla Vatiero

“Ciao Perlì. Mentre ti scrivo è il tuo compleanno, il primo così lontani. E questo è l’unico modo per farti sentire la mia vicinanza. In un anno sono cambiate così tante cose che sembra passata una vita. Eravamo diversi, schiacciati da una situazione talmente più grande di noi che alla fine ci ha allontanato sempre di più. Finalmente ti vedo spensierata, felice, divertente, stranamente anche un po’ pazza. E sono contento perché è la parte più bella di te e che per qualche ragione l’hai sempre tenuta nascosta a tutti. Ti ho vista anche pensierosa, ti sei fatta molto domande. Ma ora pensa a goderti questo viaggio e a viverlo con leggerezza. Tantissimi auguri per questo strano compleanno e sappi che per te ci sarò sempre”.