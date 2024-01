Negli ultimi giorni il comportamento degli inquilini della Casa del Grande Fratello ha indignato i telespettatori. Al centro delle polemiche sui social le continue battute che alcuni concorrenti hanno rivolto a Perla Vatiero, che viene continuamente ripresa perché “mangia troppo”.

Il primo a rendersi protagonista di una battutaccia sull’ex di Mirko Brunetti è stato Federico Massaro: “Pure le mani ti devi mangiare, non ti basa quello che già mangi?”. All’ironia di bassa lega del modello sono poi seguiti i commenti piuttosto pesanti di Paolo Masella e Marco Maddaloni. Perla ha immediatamente cambiato espressione, per poi sbottare ricordando che i disturbi alimentari sono una piaga di questa epoca: “Io ci rido, ma ci sono ragazze che ci seguono e che non sono forti come me”.

Venerdì mattina, Giuseppe Garibaldi ci ha messo un altro carico da novanta: “Vediamo la Vatiero sul tapis roulant che cerca di buttare tutte le calorie assorbite ieri sera post cena con la torta, i biscotti, il latte, la camomilla… Ha mangiato quattro fette di torta”.

Nella giornata di ieri, Perla si è messa a fare delle flessioni, incitata dagli altri coinquilini in maniera decisamente imbarazzante. Marco Maddaloni le urlato: “Vai Perla che dopo ci mangiamo tre biscotti”, mentre Giuseppe Garibaldi le ha detto: “Vai vai, che poi ci sono i fagioli, Perlaaa! Poi ti aspettano i Cheerios!”.Anche Letizia Petris e Anita Olivieri hanno iniziato a farle il verso imitandone anche l’accento. “Tra un po’ mangiamo la crostata”, ha detto la fotografa. E Anita: “Perla Vatiero deve mangiare la dose di zuccheri giornaliera se no sta male”. Anche durante un gioco di prestigio portato nella Casa da Andrea Paris, ospite della serata, Maddaloni è tornato a rincarare la dose: “Questa mangia 7-8 volte al giorno e dice che non mangia… anche lei è una maga”.

Intanto, ieri sera, dopo l’ennesima presa in giro, Perla è scoppiata a piangere, anche se ha detto che le sue erano lacrime “per le risate”. In realtà le cose non stanno così, perché la Vatiero sta molto soffrendo le continue battute dei suoi coinquilini. Ma questi ultimi, invece di darsi una regolata, hanno continuato a riderle in faccia.