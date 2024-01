Nelle ultime ore il comportamento di alcuni inquilini della Casa del Grande Fratello ha indignato i telespettatori. Al centro delle polemiche sui social le continue battute che alcuni concorrenti hanno rivolto a Perla Vatiero, che è stata ripresa perché “mangia troppo”.

Il primo a rendersi protagonista di una battutaccia sull’ex di Mirko Brunetti è stato Federico Massaro: “Pure le mani ti devi mangiare, non ti basa quello che già mangi?”. All’ironia di bassa lega del modello sono poi seguiti i commenti piuttosto pesanti di Paolo Masella e Marco Maddaloni. Perla ha immediatamente cambiato espressione, per poi sbottare ricordando che i disturbi alimentari sono una piaga di questa epoca: “Io ci rido, ma ci sono ragazze che ci seguono e che non sono forti come me”.

Questa mattina, Giuseppe Garibaldi ci ha messo un altro carico da novanta: “Vediamo la Vatiero sul tapis roulant che cerca di buttare tutte le calorie assorbite ieri sera post cena con la torta, i biscotti, il latte, la camomilla… Ha mangiato quattro fette di torta”. Bufera sui social per le parole del bidello calabrese, che è finito ancora una volta nel mirino degli utenti.