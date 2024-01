La vicinanza tra Marco Maddaloni e Rosy Chin nella Casa del Grande Fratello sta facendo parecchio chiacchierare i telespettatori sui social. Su X, in particolare, circolano diversi video che vedono il judoka e la ristoratrice molti complici mentre chiacchierano o sono stesi vicini. Un gesto, in particolare, secondo molti sarebbe stato compiuto a sfondo sessuale. "Quando sei entrato mi hai dato una ventata di ossigeno che non hai idea", ha confessato la chef, pochi giorni fa, al suo inquilino. Da casa Maddaloni è intervenuta la moglie del judoka, Romina Giamminelli: "Siete limitati".

La reazione della moglie di Marco Maddaloni

Romina nelle ultime ore ha rotto il silenzio sui social sulla questione sollevata dai telespettatori del riguardo la particolare vicinanza tra suo marito e Rosy Chin: "Siete così ridicoli, ma soprattutto limitati. Godetevi la vita".

Maddaloni e Rosy si sarebbero avvicinati sempre di più nelle ultime settimane. I due concorrenti del sono spesso insieme e il loro feeling ha insospettito i telespettatori. In particolare, oltre ai numerosi confronti e momenti in cui si sono trovati da soli in giardino o nella camera, sta facendo chiacchierare un gesto che, secondo molti, sarebbe a sfondo sessuale. Ripresi dalle telecamere, Marco e Rosy hanno chiacchierato in cucina del loro rapporto. "Quando sei entrato mi hai dato una ventata di ossigeno che non ha idea", ha dichiarato la concorrente alla quale il judoka ha replicato: "Tu me la stavi togliendo all’inizio. No scherzo. Però all’inizio non avevo capito che fossi sposata e avessi dei figli. Pensavo ‘ma questa che vuole? mi vuole rompere le scatole?". Anche Beatrice Luzzi avrebbe intravisto un comportamento differente dal solito da parte della chef: "Ti vedo in tiro ultimamente, più sexy. C'è qualcuno che ti ha stimolato la femminilità”.