Greta Rossetti, archiviata la storia d’amore con Mirko Brunetti, ha iniziato a vivere il Grande Fratello con più serenità e ha avuto anche modo di guardarsi intorno. L’ex tentatrice si è trovata a suo agio soprattutto con Vittorio Menozzi, molto simile a lei a livello caratteriale e con interessi in comune. I due hanno legato sempre di più e il loro rapporto sta crescendo giorno dopo giorno. Greta e Vittorio si sono lasciati andare anche a confessioni importanti, scambiandosi delle promesse. L’ex tentatrice ha chiesto al modello se, in futuro, avrà voglia di vederla anche al di fuori dal GF, e Vittorio non ha avuto esitazioni: "No, io non ti lascio sola".

Nelle ultime ore, però, alcuni telespettatori hanno notato un avvicinamento tra l’ex tentatrice e la new entry Sergio D’Ottavi, tanto che su X è già nata la ship #Sergetti (crasi di Sergio e Rossetti). Questo pomeriggio, mentre era in giardino con Stefano Miele e Fiordaliso, quest’ultima ha incalzato l’imprenditore laziale proprio su Greta: “Sergio, ma a te Greta non piace? Non c’è nessun tipo di feeling? Ma le stai lontano, perché le stai così lontano? Stai a giocare sempre con me, ma che ci fai con la zia? Potresti essere un po’ più carino, ne ha bisogno. Ha bisogno di coccole, tu sei un coccolone”.

Sergio ha però preferito non sbilanciarsi: “Greta è una bella ragazza, c’è feeling, però per il momento che ha passato, per la situazione… Poi vediamo, non si sa mai. Non le sto lontano, ci scherzo, rido… Scherzo anche con lei. Ora coccolo anche lei allora…”.

E D’Ottavi ha deciso di passare dalle parole ai fatti. Ieri sera, infatti, ha iniziato a stuzzicare Greta, e la complicità tra i due non è passata inosservata, soprattutto a Vittorio Menozzi (legato alla Rossetti da un bel rapporto di amicizia), il quale, a giudicare dalla sua espressione, non la presa benissimo. Secondo alcuni utenti, infatti, il modello si sarebbe ingelosito.

Nascerà un nuovo triangolo nella Casa? Staremo a vedere.