Una scena andata in onda ieri sera ha infastidito e non poco i telespettatori del Grande Fratello. Federico Massaro si è lasciato scapare una battuta su Perla Vatiero in merito al tema del cibo.

L’ex fidanzata di Mirko Brunetti aveva detto di “volersi mangiare le mani”, e il modello ha sottolineato: “Pure le mani ti devi mangiare, non ti basta quello che già mangi?”. Una battutaccia che non è stata apprezzata né da Perla né dal pubblico, tanto che la Vatiero, colpita ancora sul tema del cibo, ha risposto: “Ma perché non posso mangiare?! Già che non ho cenato stasera…”.

Sui social in tanti hanno commentato la vicenda: “Ma una ragazza deve veramente giustificare ciò che mangia, arrivando pure a non cenare? Che schifo”, ha scritto un utente. E ancora: “Avere tatto per chi si ha di fronte, vedere un difetto di una persona e non dirlo per farla sentire a disagio… quello che dovrebbero imparare parecchi viscidi che ci sono in quella Cassa. Lei mangia cibo, voi mangiate cattiveria”.