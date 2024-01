Al Grande Fratello, ormai da diversi giorni, i telespettatori hanno iniziato a notare un avvicinamento tra Marco Maddaloni e Rosy Chin. Il judoka e la ristoratrice italo-cinese, entrambi sposati, potrebbero essere in qualche modo attratti l’uno dall’altra, nonostante tutte le mosse in tal senso le abbiano fatto piuttosto timidamente.

Mentre stava chiacchierando con Rosy, Marco ha ammesso di aver pensato che la coinquilina volesse provarci con lui dopo il suo ingresso nella Casa. Tutto è iniziato quando la gieffina ha detto: “Quando sei entrato mi hai dato una ventata d’ossigeno che non hai idea”. A quel punto, Maddaloni ha ammesso: “Tu me la stavi togliendo all’inizio. No, scherzo. Però all’inizio non avevo capito che fossi sposata e avessi dei figli. Pensavo ‘ma questa che vuole? Mi vuole rompere le scatole?’”. “Ma secondo te? Ma va!”, ha replicato Rosy.

Ma, nelle ultime ore, un gesto di Marco non è passato inosservato. Mentre erano entrambi sul divano, Maddaloni ha allungato la mano sulla gamba di Rosy, accarezzandola e solleticandola. Un gesto “equivoco”, tanto che in molti si stanno chiedendo come l’avranno presa la moglie di Marco e il marito della Chin.