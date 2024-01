Si è scatenata l’ennesima bufera sui social dopo l’ennesima rivelazione di Anita Olivieri, senza dubbio una delle figure più controverse di questa edizione del Grande Fratello.

Ormai è opinione diffusa che la concorrente romana abbia un rapporto privilegiato con uno degli autori del reality show condotto da Alfonso Signorini (si ipotizza addirittura un possibile flirt), e non fa nulla per nasconderlo. Questo pomeriggio, infatti, mentre parlava con Fiordaliso, ha detto: “Io e Rosy parliamo di notte…” quando, in sostanza, alle 2 viene interrotta la diretta e i concorrenti sono “liberi” dalla presenza di telecamere e microfoni. Già alcune settimane fa, Anita aveva ammesso “candidamente” che, durante la notte, lei e la ristoratrice italo-cinese chiudono i microfoni per parlare senza far ascoltare ciò che dicono.

Nelle ultime ore, il tema dei “microfoni staccati” è tornato prepotentemente d’attualità. Ieri, infatti, Rosy e Garibaldi parlavano in codice coprendosi i rispettivi microfoni. In seguito, sempre la chef si è rinchiusa nell’armadio per eludere telecamere e microfoni durante una conversazione con Giuseppe e Marco Maddaloni.