La scorsa notte, le telecamere del Grande Fratello hanno “scovato” Perla Vatiero e Giuseppe Garibaldi che, durante una conversazione notturna, sparlavano di Vittorio Menozzi. L’ex di Mirko Brunetti e il bidello calabrese, però, l’hanno fatto togliendosi il microfono e parlando sottovoce, un’azione che rappresenta una chiara violazione del regolamento.

Il discorso dei due gieffini verte sui concorrenti più forti presenti ancora nella Casa. “Se prendi ogni concorrente, ognuno di loro ha avuto un percorso diverso. Vittorio, invece, no”, dice Perla, la quale sostiene che il modello non arriverà in finale. Le fa eco Garibaldi, il quale ritiene che Vittorio non sia mai “venuto fuori” e, a parte la sua storia personale, non ha molto da dire: “A livello di mettersi in gioco non lo ha mai fatto. La prima volta è stata lunedì dopo quattro mesi, con Bea e Anita”.

Nelle ultime ore, diversi telespettatori si sono lamentati del fatto che gli inquilini infrangano puntualmente il regolamento. Ieri, Rosy Chin e Giuseppe parlavano in codice coprendosi il microfono e, la stessa ristoratrice italo-cinese, si è chiusa in armadio per non farsi ascoltare durante una conversazione con Garibaldi e Marco Maddaloni.