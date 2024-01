Nuove polemiche si abbattono su due inquilini del Grande Fratello. Giuseppe Garibaldi e Rosy Chin, infatti sono finiti nel mirino dei telespettatori perché si sono coperti i microfoni con la mano mentre parlavano di alcuni concorrenti. C’è chi sostiene che l’argomento di conversazione fosse Beatrice Luzzi, altri, invece, ritengono si trattasse di Anita Olivieri.

Ad ogni modo, è evidente che Rosy ha coperto il microfono con l’obiettivo di non farsi ascoltare. Non è di certo la prima volta che si verifica quella che a tutti gli effetti può considerarsi come una violazione del regolamento. Anche nelle passate edizioni succedeva di continuo. Durante il Gf Vip 7, molti concorrenti venivano ripresi dagli autori per lo stesso motivo. Singolare, invece, il caso di Oriana Marzoli e Luca Onestini, che di sovente comunicavano in spagnolo per non far comprendere a coinquilini e telespettatori di cosa o di chi stessero parlando.

Rosy è recidiva: già lo scorso dicembre, Anita aveva ammesso candidamente che lei e la ristoratrice chiudono i microfoni durante la notte per non farsi ascoltare.