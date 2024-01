Nella Casa del Grande Fratello, Vittorio Menozzi si è chiuso in bagno ed è scoppiato in lacrime. Il modello ci è rimasto malissimo per un gesto compiuto nei suoi confronti da alcuni inquilini. Ma cos’è accaduto?

Ieri pomeriggio, Massimiliano Varrese e il suo gruppo di amici si sono preparati il pranzo ignorando completamente il modello. Di conseguenza, Vittorio è crollato, scoppiando a piangere in bagno. A quel punto, Beatrice Luzzi e Sergio D’Ottavi sono andati a chiamarlo, e hanno condiviso il loro pasto con lui.

A spiegare quello che era successo è stata l’attrice: “Comunque è una responsabilità di Max. E’ venuto a dirmi che aveva fame. Gli ho chiesto i tempi, per tutti erano quaranta minuti. Sono arrivati dopo venti. Gli ho detto di apparecchiare per tutti, lui è venuto con quei tre o quattro e se so’ magnati tutto. Così’ secondo me la casa non funziona”.