E’ tempo di aerei sopra la Casa del Grande Fratello. Sui social erano già alcuni giorni che si parlava di un messaggio pro Beatrice Luzzi e contro Massimiliano Varrese, ed infatti questa mattina l’aereo è in questione ha sorvolato i cieli di Cinecittà.

“Maxers con Max, Italia con Bea”, questo il messaggio dei fan dell’attrice. “Ma che strano questo aereo, cosa vuol dire?”, chiede Beatrice, la quale all’inizio crede che siano stati i fan di Varrese a mandare lo striscione perché vogliono bene anche a lei: “Molto bello, grazie! C’è il cuore”. Ma le cose non stanno affatto così, ed è lo stesso Massimiliano a fornire la giusta interpretazione delle parole scritte dai fan: “Significa che io ho i Maxers e lei ha l’Italia”.

Fiordaliso prova a tenere a bada gli animi: “Dai, però è bello”. Anche Marco Maddaloni fa lo stesso: “Vabbè, ora non vediamo chi ha più followrs e chi meno. Va bene così”.

Il messaggio, tuttavia, è abbastanza chiaro. L’aereo è stato mandato dai fan della Luzzi per far sapere a tutti i concorrenti che Beatrice ha tutta l’Italia che fa il tifo per lei, mentre Varrese ha solo i Maxers.