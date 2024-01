Da quanto Mirko Brunetti ha lasciato la Casa del Grande Fratello, la sua ex fidanzata Perla Vatiero e Giuseppe Garibaldi si sono avvicinati molto. Del resto, il bidello calabrese, tra il serio e il faceto, non ha mai nascosto di nutrire un certo interesse per la concorrente campana, che rappresenta il suo ideale di donna.

La vicinanza tra Perla e Giuseppe non è stata particolarmente gradita da Mirko, che nel corso dell’ultima puntata del GF, ha smascherato l’ex coinquilino: “A me non piace l'incoerenza, mi ha detto che sono geloso perché io sono fuori e lui è lì. Per come stanno andando le cose, stare qui è un premio. Vedo malizia nei suoi abbracci con Perla, vedo incoerenza. Perla cerca affetto, lui ci vede malizia”.

Ieri sera, l’ex gieffino è stato protagonista di una live insieme ad Angelica Baraldi e Ciro Petrone. Insieme stavano guardano e commentando la diretta su Mediaset Extra, quando ad un certo punto una scena pare lo abbia particolarmente infastidito Mirko. Quale? Perla che era seduta sulle ginocchia di Garibaldi. Stando a quanto raccontato da alcuni spettatori della diretta, Mirko avrebbe dunque deciso di chiudere la live perché visibilmente infastidito da quanto stava accadendo.

In realtà, però, le cose sembrerebbero essere andate diversamente. Come lo stesso Mirko ha raccontato, era stufo di leggere commenti offensivi, ed ha dunque deciso di chiudere la diretta.