Monia La Ferrera ha accusato Massimiliano Varrese di essere “pesante”. Ieri pomeriggio, nella Casa del Grande Fratello, l’ex assistente di volo ha avuto una crisi, ed ha palesato la sua volontà di chiudere ad una possibile storia con l’attore.

Lo sfogo di Monia La Ferrera

“Lui vuole altro che io non gli posso dare. Vuole che gli stia più vicino. Dice che ha capito la mia storia e che avrà pazienza, ma non lo dimostra. Si sveglia e si comporta in un’altra maniera. Le parole le porta via il vento, io guardo i comportamenti. Inutile che mi dici una cosa e poi fai altro. Sono un po’ stufa, lui vorrebbe un altro tipo di avvicinamento. Io gli sto vicina da amica, mi metto accanto a lui se prende il sole e parlo, lo ascolto, ma basta così.

Io non cambio come sono! Sono cambiata troppe volte per gli altri. Io devo stare con il pensiero che lui è arrabbiato con me perché io non mi avvicino come vuole. Lui sa un quarto di quello che ho passato! È stato un azzardo dargli delle dimostrazioni. Per poi cosa… pentirmene? Così non fa che allontanarmi, accusandomi di non stargli vicino. Sono stanca, te lo giuro, troppo stanca. Io vado lì e chiudo adesso, basta, io voglio chiudere. Non ho più la forza fisica e mentale di affrontare queste cose. Queste cose mi fanno sentire inadeguata”.

Dopo essersi confidata con Rosy Chin e Greta Rossetti, Monia La Ferrera ha affrontato Massimiliano Varrese: “Ma anche se fossimo stati fidanzati… se per un giorno non ci sentiamo è una tragedia? Ho finito, basta, non è quello che voglio, chiudo. Io non me lo merito, non mi merito un uomo come te, ok? La giro così almeno ne esci bene. Io e te non possiamo stare insieme e non possiamo avere una relazione. Tu stavi dieci passi avanti rispetto a me e te l’avevo detto. A me non vanno bene i tuoi comportamenti”.

Varrese ha risposto dicendosi scioccato: “Sto dicendo che se non vengo io a parlarti e conoscerti, non succede nulla. Dimmelo perché non ti avvicini. Chiudi? Sono spiazzato, io sono veramente sconvolto. Ci siamo giocati una bella chance di conoscenza”.