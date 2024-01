Anita Olivieri è finita nuovamente nel mirino dei gli utenti sui social per un episodio avvenuto ieri sera. Nella serata di sabato, infatti, è entrato nella Casa del Grande Fratello Andrea Paris, che ha intrattenuto gli inquilini con uno spettacolo di magia.

Poco prima, però, durante la cena, una frase della concorrente romana ha alimentato ulteriormente il sospetto che venga costantemente informata dagli autori. “Pensa se entra qualcuno a farci le magie…”, ha detto Anita rivolgendosi ad alcuni coinquilini. Ed infatti, poco dopo, il mago comico ha fatto il suo ingresso nel loft di Cinecittà. Il video è diventato virale su X, con moltissimi utenti che hanno fatto emergere (per l’ennesima volta, aggiungiamo) il fatto che la gieffina abbia un rapporto “privilegiato” con la produzione. “Era stata già messa al corrente”, scrive un utente. E ancora: “Oltre che plurilaureata è pure veggente”; “Sa sempre tutto. Almeno l’intelligenza di non dire niente”.

Da quando ha messo piede nella Casa di Cinecittà, la 26enne romana si è più volte lasciata andare a rivelazioni criptiche mentre confabulava con alcuni coinquilini. Inevitabilmente, si sono fatte largo numerosi illazioni sul web, tra cui il fatto che la gieffina abbia un legame “particolare” con uno degli autori. Tuttavia, l’argomento non è mai stato affrontato in puntata e non è stata fatta chiarezza al riguardo in merito alle supposizioni fatte sul conto di Anita e di questo “misterioso” autore. Ciò contribuisce ad alimentare le chiacchiere, in quanto la concorrente non fa proprio nulla per placare queste dicerie, anzi le alimenta costantemente. Ed è proprio quello che è accaduto nelle ultime ore.

In un video che ha fatto il giro dei social, nella giornata di ieri, vediamo la Olivieri senza microfono (ormai è diventata un’abitudine) chiacchierare in zona beauty con alcune gieffine. Un autore, quindi, la invita ad indossare il microfono e, nel sentire la sua voce, Anita risponde: “Subito amore. Ecco, l’ho messo”. Greta Rossetti e Rosy Chin, che erano lì con lei, le hanno chiesto: “E’ lui?”, e Anita ha confermato: “Sì, è lui”.