Heidi Baci è ufficialmente una delle concorrenti del Grande Fratello Vip albanese. L’ex gieffina, come riportano i colleghi di Biccy.it, è stata presentata ieri sera, e durante la clip di sono andate in onda alcune immagini del Grande Fratello italiano (con in sottofondo la voce di Alfonso Signorini), mentre lei raccontava la sua avventura nella Casa di Cinecittà, dall’arrivo di suo padre alla decisione di abbandonare.

Heidi, durante il suo ingresso, si è trovata di fronte alla clip di presentazione con tanto di immagini con protagonisti Alfonso Signorini e Massimiliano Varrese. Poco dopo aver varcato la soglia della Casa, l’ex gieffina ha sganciato le prime bombe contro la versione italiana del reality show, svelando anche alcuni retroscena. Ha infatti detto che il Grande Fratello non l’ha tutelata per quello che le è successo, ma ha “protetto” Massimiliano Varrese, e per tale ragione è stata costretta ad abbandonare la Casa, in quando l’attore è stato troppo invadente tanto da costringere suo padre ad intervenire.