Sabato sera, Heidi Baci ha fatto il suo ingresso al Grande Fratello Vip albanese. A distanza di poche ore, l’ex gieffina ha già raccontato ai suoi nuovi compagni di avventura cos’è successo nel Grande Fratello italiano. Heidi ha spiegato il motivo che l’hanno spinta ad abbandonare il reality, e ha aggiunto che Massimiliano Varrese aveva atteggiamenti sbagliati nei suoi confronti.

“Nel programma italiano sono rimasta per circa un mese e mezzo. Ero forte, ma sono uscita. Il pubblico italiano era diviso in due dopo la mia uscita. Una parte diceva che avevo fatto bene ad uscire e l’altra che invece avevo perso una buona occasione e che sarei dovuta rimanere.

Massimiliano? Il vero problema con lui non era la nostra differenza di età, quanto i suoi atteggiamenti nei miei confronti. È venuto papà e mi ha detto che non stavano bene a causa di quelle situazioni che si erano create con Massimiliano. Io non ce la facevo a stare con il pensiero che loro stessero male. Comunque no, non mi sono innamorata lì dentro.

Se i miei genitori sono severi? No. Mi hanno dato la possibilità di andare a studiare fuori quando avevo 19 anni, poi ho vissuto 1 anno in Svizzera dovevo gestivo un bar. Se è stato mio padre che mi ha fatto uscire dal reality? No non è stato lui a farmi uscire, l’ho deciso io.

Se ho fatto caos in Italia? Un caos totale e creare casini a quanto pare è una mia caratteristica. Però ho avuto un sacco di opportunità televisive. Adesso ho il mio lavoro, poi faccio la modella, però la televisione mi piace”.