George Ciupilan è stato aggredito. In un video pubblicato sul suo profilo Instagram, il creator ed ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip ha parlato della sua condizione di salute dopo essere stato preso di mira da alcune persone. Il giovane influencer riporta numerose ferite e necessita ancora di alcuni accertamenti medici.

“Ciao, purtroppo queste sono le mie condizioni, devo fare ancora degli accertamenti ortopedici per quanto riguarda la parte alta del tronco, soprattutto la spalla che faccio fatica a muovere. Purtroppo questa aggressione è uno scotto della popolarità. Spero che nessun altro collega che fa il mio stesso lavoro le possa succedere una cosa di questo tipo deve correre rischi per la propria salute, come sta succedendo a me in queste ore”.

Ciupilan riporta evidenti segni sul viso, come un occhio gonfio e un livido sulla parte destra. Come lui stesso spiega, non riesce a muovere la spalla. In ogni caso, ha bisogno di consultare un ortopedico e ha subito danni anche al tronco: torace, l’addome e la parte superiore della schiena.