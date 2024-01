Lo scorso maggio, Sophie Codegoni è diventata mamma di Céline Blue. Dopo la rottura con Alessandro Basciano, padre della piccola, l’ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip si sta dedicando alla figlia senza rinunciare, però, agli impegni.

Rispondendo alle curiosità dei fan, l’influencer ha parlato di cosa significa per lei essere una madre. Anche se quando esce con le amiche porta spesso Céline Blue, l’ex vippona ritiene che sia giusto prendersi i propri spazi, senza annullarsi completamente in funzione dei figli: “Secondo me è giusto prendersi i propri spazi, le proprie serate libere, dei momenti di svago dove non hai responsabilità, dove stai tranquilla. Io Celine potrei portarla ovunque ma mi capita anche di non portarla. Non bisogna annullarsi, secondo me i figli sono un valore aggiunto”.

Lo scorso settembre, a Verissimo, Sophie Codegoni ha rivelato che Alessandro Basciano l’avrebbe tradita, ed ha dunque deciso di mettere un punto alla relazione con il dj ligure, nata nella Casa più spiata d’Italia. Intanto, nelle ultime ore, Deianira Marzano e Amedeo Venza hanno spifferato che una “coppia è tornata insieme”, ma non hanno svelato di chi si tratta. Incalzata dai follower, che le chiedevano se si trattasse di Sophie e Basciano, l’esperta di gossip campana ha preferito non sbilanciarsi, lasciando tuttavia aperto uno spiraglio: “Mi dispiace davvero tanto, ma di più non possiamo dire. Cercate di capirci, per favore, anche per scaramanzia non possiamo dire chi è la coppia. Ma a tempo debito sono certa che lo comunicheranno e così sapete chi sono”.