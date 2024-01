Come annunciato circa un mese fa da Mediaset Espana, Luca Onestini è uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Duo, il reality spagnolo in cui si entra in coppie. Gli autori mettono insieme due persone che hanno dei conti in sospeso, così da creare scontro o flirt già dai primi giorni.

L’ex vippone ha ritrovato anche Elena Rodriguez, ex suocera di suo fratello minore Gianmarco e mamma di Adara Molinero, che in più di una circostanza ha attaccato Onestini Jr: “Tra noi è finita e tra le tante cose che non andavano bene, c’era anche la questione camera da letto. Poi vabbè, stavamo insieme perché compensava con altre cose e quindi andava avanti. Però diciamo che in certi contesti era un po’ egoista”.

Luca Onestini pare aver già messo gli occhi su un’altra concorrente, ovvero Mayka Navarro. Stando a quanto rivelato dal sito ufficiale del reality spagnolo, tra i due potrebbe nascere qualcosa: “Luca Onestini e Mayka Navarro saranno la prima coppia di Gran Hermano Duo? Ana María Aldón crede che a lui piaccia molto Mayka: ‘Abbiamo un flirt in corso’. I concorrenti gridano alla prima dinamica amorosa. Le prime ore di convivenza nella casa di ‘GH DUO’ stanno facendo nascere amicizie e anche qualcosa di più. L’amore potrebbe nascere nel reality, come rivela Ana María Aldón durante il pasto: tenete d’occhio lui e Mayka Navarro.

Ana María approfitta del fatto che tutti sono riuniti attorno al tavolo durante il pranzo per far sapere al resto degli inquilini che vede l’italiano molto attento a Mayka: ‘Lei ha lui davanti e dietro tutto il giorno’, dice e aggiunge: ‘Guardate che non mi sbaglio, qui abbiamo i primi due innamorati del gioco’.

C’è chi grida la parola ‘dinamica amorosa’ e il gieffino si lamenta dicendo che sembra ‘una mancanza di rispetto’ usare queste parole. Più tardi, come abbiamo visto nel minuto per minuto del reality, Mayka si rammarica di dover essere sempre associata a flirt nati in televisione. Quello che è certo è che questi due hanno fatto un ingresso con il botto e hanno già iniziato a creare delle situazioni da tenere d’occhio”.