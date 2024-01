Nella Casa del Grande Fratello, mentre Rosanna Fratello era in giardino a scherzare con Monia La Ferrera e Massimiliano Varrese, chiedendo loro quale sarà il prossimo passo, è scoppiata una lite furiosa tra l’ex assistente di volo e l’attore.

Monia spiega alla cantante che durante la festa della magia Massimiliano abbia lamentato di ricevere poche attenzioni da parte sua, ma in propria difesa la concorrente si giustifica affermando di voler condividere il tempo con diversi inquilini e non concedersi ore e ore solo in compagnia dell'attore. Dal canto suo, Varrese si indispone spiegando di non aver mai avuto pretese, né di chiedere più di quanto gli venga concesso: "So benissimo cosa voglio e cosa non voglio. Sono sempre io che cerco un dialogo".

Monia, da un lato, sostiene che l'attore spesso si incupisce quando lei divide il tempo con altre persone, Massimiliano, dall'altro, invece, sostiene che probabilmente la coinquilina ha meno piacere a stare con lui, ma che in nessun caso durante la festa era triste per Monia, anzi. "Spesso penso ad altro, ma qui mi sento solo, non ho nessuno con cui condividere alcuni pensieri", continua l'attore, per poi evidenziare all'ex compagna di essere prevenuta nei suoi confronti: "Pensi di sapere io cosa voglia".

La Ferrera, notando di non riuscire a farsi comprendere, spiega di non sentire la necessità di dover sempre dimostrare affetto, soprattutto quando sa che un rapporto ha raggiunto un certo grado di intimità e profondità, come accaduto fra loro. Invita l'attore a parlare di più con lei, ad aprirsi, ma di aver bisogno di tempo e non correre.

Mentre i concorrenti sono intenti a mangiare, sia Varrese che Monia sono invitati a prendere posto. Tuttavia, l'inquilina presto si dirige in camera da letto, seguita da Rosy Chin e si lascia andare ad un durissimo sfogo: “Voglio chiudere con Massimiliano. Io va da lui adesso e chiudo, preferisco così basta, chiudo, finita. Non ho più la forza fisica e mentale di affrontare certi discorsi… mi fa sentire inadeguata”.

Sui social, moltissimi utenti si sono scagliati contro Massimiliano, accusato di perpetrare con Monia lo stesso comportamento avuto con Heidi Baci.