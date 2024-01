Nelle ultime ore, gli inquilini della Casa del Grande Fratello hanno notato la sintonia tra Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi.

In particolare, Fiordaliso è sempre più convinta che tra i due concorrenti possa nascere qualcosa che vada oltre una semplice amicizia. La cantante ha incalzato l’ex di Mirko Brunetti confidandole il suo pensiero sul comportamento di Sergio: “Gli piace Greta, e secondo me a Greta potrebbe piacere. Lui è abituato alle donne che gli corrono dietro perché è un bel ragazzo, ci sa fare, è divertente. Qui dentro non ha capito che non c’è questa cosa qua, che non c’ha una donna di qua, una di là, c’ha il locale… Qui siamo noi e qua dentro è tutto azzerato. Quindi se ti piace una persona ti devi dare da fare. Lui è abituato a essere corteggiato secondo me. Ti gli piaci ma non sa come fare. E’ stato con una donna più grande per tanto tempo, quindi non sa da dove iniziare. Non è abituato, si vede”.

Greta ha confessato di provare attrazione nei confronti di Sergio, precisando, al contempo, che potrebbe cambiare idea se lui la corteggiasse: “A me o scatta subito, con il colpo di filmine, o non mi scatta. Non le sa giocare le sue carte… Ci deve saper fare. Non è che mi fai lo sguardo, fai la battutina… Per me se non mi colpisci subito esteticamente, che sei il mio prototipo… Lui è un bellissimo ragazzo, ma non è il mio. Io non sono quella che guarda il bello, mi deve colpire un particolare. Con Sergio non è scattata questa cosa, quindi il passo successivo sarebbe sapermi prendere”.