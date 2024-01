Nuovo giorno, nuova polemica su Beatrice Luzzi nella Casa del Grande Fratello. Questa mattina, Giuseppe Garibaldi si è avvicinato a Letizia Petris facendole una confessione sull’attrice: “Stamattina qualcuno ha fatto una richiesta davanti alle telecamere. Io ora lo dico perché comunque tu sei mie amica e mi posso permettere di dirtelo. Ha chiesto di far uscire Paolo o Anita. Io sono arrivato in cucina e ho sentito. Io sono entrato e ho sentito la parola ‘Paolo’. Ho chiesto agli altri due presenti cosa fosse successo di preciso. C’erano tizio e caio e ho detto ‘come mai ha nominato Paolo?’. Ho visto le loro facce e ho capito. Poi mi hanno confermato che lei ha fatto la richiesta di far uscire lui o Anita”.

Letizia ha allora minacciato di combinare un disastro se uscirà uno tra Paolo Masella e Anita Olivieri: “Ragazzi io ve lo dico. Se esce uno tra Anita e Paul vedrete per la prima volta in questo Grande Fratello la mia personalità che non volevo far uscire. Ve lo dico, preparatevi. Faccio un disastro. Dopo una cosa del genere io faccio il disastro. […] C’hanno ragione le Paoleti, devo aprire gli occhi, le mie Paoleti hanno sempre ragione. Io lo sapevo che le Paoleti non sbagliavano mai”.