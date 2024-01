Nella Casa del Grande Fratello i concorrenti iniziano a fare strategia in vista delle prossime nomination. Se Beatrice Luzzi finisse al televoto con Vittorio Menozzi e Grecia Colmenares, sarebbe così tanto favorita? E’ questa la domanda che si pone Marco Maddaloni durante una chiacchierata con Letizia Petris, Greta Rossetti e Perla Vatiero.

Secondo la fotografa, se lei finisse al televoto con l’attrice, che considera a ragion veduta un personaggio molto forte, lei andrebbe a casa. Il ragionamento di Letizia non ha però trovato d’accordo Maddaloni: “Che ne sai? Perché hai visto passare venti aerei?”, chiede alla gieffina. La Petris è consapevole della forza di Beatrice, ricordando che l’attrice ne è uscita vittoriosa da tante. “E Grecia?”, chiede Marco tirando in ballo un’altra concorrente che lui reputa essere molto forte. Lo sportivo pensa che non si è mai trattato di nomination dure, come invece crede Letizia. Ha ricordato che sono quattro mesi che sono nella Casa, ma Beatrice non è riuscita a buttare fuori dei veterani, ma solo persone (sempre secondo il suo punto di vista) arrivate da poco tempo. Per questo Marco, che di strategia se ne intende eccome, ha rilanciato suggerendo un televoto con Beatrice Luzzi, Grecia Colmenares e Vittorio Menozzi. Per lui questo sarebbe uno scontro ad armi pari dove si può vedere se effettivamente Beatrice è così forte come ha detto Letizia. Dello stesso avviso anche Perla Vatiero: “Lei ha mai fatto una nomination con voi forti forti? No, eh vedi…”. Maddaloni ritiene che, se si teme un personaggio così forte come Beatrice, per scoprire se lo è davvero è necessario mandarla al televoto con personaggi altrettanto forti.