Questa sera, in prima serata su Canale 5, andrà in onda la trentunesima puntata del Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini.

Sono otto i concorrenti a rischio eliminazione: Beatrice Luzzi, Federico Massaro, Rosanna Fratello, Monia La Ferrera, Anita Olivieri, Paolo Masella, Sergio D’Ottavi e Stefano Miele.

Nella Casa di Cinecittà, a poche ore dal verdetto che decreterà l’eliminazione di un nuovo inquilino, si respira un’aria di forte tensione. In particolare, Letizia Petris è terrorizzata dall’idea che uno tra Paolo e Anita possa abbandonare per sempre la Casa. Per questo motivo, conscia anche del numerosissimo fandom di Perla Vatiero (le Perliners), ha chiesto alla coinquilina di lanciare un appello ai suoi fan affinché salvino il macellaio romano e la Olivieri.

“Fai un appello alle Perliners, dai… Amo, tu fallo! Loro ci sentono, sanno chi votare”. “Tu pensi che le telecamere fanno sentire questi appelli?”, ha replicato Perla, restia a lanciare un appello alle sue fan. Non ci resta che attendere la puntata di questa sera per scoprire chi dovrà lasciare per sempre la Casa.