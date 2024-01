Sebbene ieri pomeriggio Paolo Masella abbia detto (coprendo il microfono) che Letizia Petris non è la donna per lui, durante la puntata del Grande Fratello di ieri sera ha cambiato completamente registro.

Durante il blocco dedicato alla fotografa e al macellaio romano è stato tirato in ballo anche Andrea Contadini, ex di Letizia, che poi è sbottato sui social: “Mancanza di protezione da parte di un uomo. Dopo settimane e settimane ancora ci diamo. Non mi hai mai visto, non mi hai mai parlato, non parlare di me e di cosa mi è mancato”. La storia di Andrea pare sia riferita ad una frase pronunciata da Paolo, che ha giudicato la precedente relazione della Petris.

Cosa avrebbe detto l'ex di Letizia a Nicole Conte

"Tra l’altro ho parlato anche con Andrea, l’altro suo ex fidanzato e abbiamo chiacchierato in maniera tranquilla. – ha dichiarato Nicole Conte –. Posso dire che è un bravissimo ragazzo. Non è uno che si vuole esporre, non gli interessa e per questo non si è fatto molto sentire in maniera pubblica. Mi pare che abbia rilasciato solo un’intervista a Fan Page e basta. Cosa mi ha detto quando ci siamo sentiti? Mi ha detto che quando lei uscirà lui non la vorrà vedere e che per lui la storia chiusa senza possibilità di ritorno. Loro sono stati insieme quattro anni e lui frequentava casa sua quotidianamente. Poi adesso Letizia ha già presentato Paolo alla madre.

Cosa ho da dire di come si comporta Letizia? Non le importa nulla di Paolo, non è una storia vera. così come non è davvero amica di Perla. Questa è solo una vicinanza pensata perché sa che la Vatiero è forte. Vedrete che quando finirà il programma non uscirà né con Perla, né con Paolo. magari scriverà a me per offendermi, oppure mi dirà che mi deve parlare e farà la vittima come sempre”.