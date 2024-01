Nonostante sia stato eliminato ormai da oltre un mese, Mirko Brunetti continua ad essere uno dei protagonisti di questa edizione del Grande Fratello. Il ristoratore rietino ha più volte preso le difese di Beatrice Luzzi ed ha bacchettato Giuseppe Garibaldi e il suo gruppo di “sodali”, circostanza che ha indispettito soprattutto Massimiliano Varrese, che nei giorni scorsi ha tirato diverse frecciatine all’ex gieffino.

Lo sfogo di Massimiliano Varrese

Durante la puntata di ieri sera, Mirko ha replicato all’attore: “Max mi sente? Volevo dirti che non ha bisogno di fare il gioco da fuori perché penso che te ne sei accorto venerdì con l’aereo che è passato (si riferisce “No Mirko, no GF. Manchi #MirkoOspite”). Dopo questa “bordata”, Varrese si è lasciato andare ad un durissimo sfogo. Durante la pubblicità, l’attore ha iniziato a parlare da solo: "Bisogna che lui tenga a bada il suo ego perché sennò poi scoppia e si fa molto male. L’ego è pericoloso, molto pericoloso, è come un palloncino. Lo gonfi, lo gonfi tanto e poi però cadi con il c**o a terra! Poi senti il colpo puuf e crolli di colpo. Mi dispiace però deve mantenere i piedi a terra. Deve stare saldo a terra. Se lui con quelle frasi fa riferimento all’aereo che è passato con scritto ‘No Mirko no GF’ allora che stia calmo. Significa che l’ego comincia a pompare. Io gli consiglio di restare con i piedi a terra, altrimenti fa presto a cadere. O si crea un mestiere in questo campo o di meteore ne sono passate tante negli anni. Vero o no Grecia? L’ego gioca brutti scherzi ragazzi.

In tanti anni di carriera ne ho visti tanti di Mirko che passavano. Tanti che come lui non hanno mantenuto i piedi a terra. Spero che lui faccia molta attenzione, me lo auguro per lui. Così non si farà male. Perché se parlo c’è un motivo. In 30 anni ne ho visti passare di Mirko”.